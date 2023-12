Auto stürzt in Römerstein Böschung hinab - 18 Jahre alter Fahrer stark alkoholisiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Offenbar infolge seines Alkoholkonsums ist ein Autofahrer am Mittwochabend in der Straße Unter Lau in Römerstein von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Unfall verursacht. So berichtet die Polizei. Der 18-jährige VW-Lenker fuhr gegen 23.15 Uhr ortsauswärts, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinunterstürzte und nach einem Überschlag dort schließlich stehen blieb. Da im Zuge der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ein entsprechender Test durchgeführt.

Dieser ergab einen vorläufigen Wert von beinahe zwei Promille. Neben einer Blutentnahme musste der den derzeitigen Erkenntnissen nach leichtverletzte Fahrer daraufhin auch noch seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (pol)