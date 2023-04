Auto rutscht in Genkingen vier Meter hohe Böschung hinunter

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Zum Glück nur leicht verletzt hat sich eine 77-jährige Fahrzeuglenkerin, nachdem sie am Freitagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen ist. Das berichtet die Polizei. Die Dame befuhr gegen 16.50 Uhr die Landesstraße 230 von Reutlingen-Gönningen nach Sonnenbühl. Kurz vor der Ortseinfahrt Genkingen, in einer scharfen Rechtskurve, kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und rutsche eine circa vier Meter hohe Böschung hinunter.

An ihrem Opel Agila entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Es entstand zudem geringer Sachschaden an einem Leitpfosten sowie Flurschaden. Das Fahrzeug musste durch die Feuerwehr und einem privaten Dienstleister geborgen werden. Die L230 war bis 19.00 Uhr aufgrund der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallermittlungen wurden durch die Verkehrspolizei Tübingen übernommen. (pol)