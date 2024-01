Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am heutigen Montag ist um 9.38 Uhr ein Anruf bei der Polizei eingegangen. Auf der B 28 ist kurz vor der Ausfahrt des Gewerbegebiets Mark West ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung hereingefahren. Laut Polizeiangaben erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall nicht verwickelt. (pol/ifi)