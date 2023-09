Auto qualmt auf der B28 Richtung Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf der B28 ist es am Sonntagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung an einem Auto gekommen. Gegen 17.30 Uhr fing der VW Golf während der Fahrt in Richtung Reutlingen aus unbekannter Ursache zu rauchen an, sodass der Fahrer am rechten Fahrbahnrand anhalten musste. Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften aus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 32-jährige Fahrer des Golf verletzte sich nach derzeitigen Erkenntnissen leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung und Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (pol)