Auto prallt gegen Rathaus in Bronnen

GAMMERTINGEN. Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein Autofahrer verursacht, dessen Fahrzeug am frühen Montagmorgen im Ortsteil Bronnen in der Albstraße mit der Wand des Rathauses kollidierte. Der 22-jährige Lenker, der in Richtung Mariaberg unterwegs war, kam mit seinem Seat bei glatter Fahrbahn in einer Kurve von der Straße ab.

Er prallte frontal gegen die Rathauswand. Am Seat entstand dadurch ein so beträchtlicher Schaden, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden am Rathaus dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf rund 2.000 Euro belaufen. (pol)