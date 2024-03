Auto prallt gegen Baum in Tübingen - Fahrer wird eingeklemmt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Freitagnachmittag um16.19 Uhr auf dem Nordring zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 56-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr von der Wilhelmstraße kommend in Richtung Berliner Ring.

Auf Höhe der Einmündung Drosselweg beschleunigte der Fahrer aus zunächst unbekanntem Grund sein Fahrzeug stark und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw so stark deformiert, dass der Fahrer eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr befreit werden musste. Er wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro. Am Baum entstand ebenfalls ein Schaden in noch unbekannter Höhe. (pol)