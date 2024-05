Auto nach Unfall in Rottenburger Garten geschleudert

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Zu einem Unfall zwischen zwei PKW ist es am Dienstagabend an der Kreuzung der Gerhart-Hauptmann-Straße und der Eichendorffstraße in Rottenburg gekommen. Das teilte die Polizei mit. Die 28-jährige Fahrerin eines VW-Polo befuhr gegen 18.35 Uhr die Gerhart-Hauptmann-Straße. An der Kreuzung mit der Eichendorffstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Fiat Talento eines 27-jährigen Fahrers und es kam zur Kollision. In deren Folge überschlug sich der VW-Polo und blieb auf dem Dach in einem Garten liegen. Die VW-Fahrerin konnte durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst wurde sie in eine Klinik gebracht. Die 24-jährige Beifahrerin des Fiat verletzte sich ebenfalls leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (pol)