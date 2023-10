Auto kracht in Reutlingen gegen Brückengeländer: Totalschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen am Mittwochmorgen an einem Pkw entstanden. Das berichtet die Polizei. Eine 30-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit einem Renault Twingo auf der Schieferstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel touchierte die Frau mit ihrem Wagen die mittlere Fahrstreifenbegrenzung und wurde im Anschluss nach rechts abgewiesen. Anschließend krachte der Renault gegen ein Brückengeländer.

Die Unfallverursacherin und eine Beifahrerin wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Frauen unverletzt geblieben. Das Auto musste abgeschleppt werden.