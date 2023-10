Auto kracht in Römerstein gegen geparktes Auto - Unfallfahrer flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, der in der Freitagnacht in Römerstein zwei geparkte Pkw beschädigt hat. Um 22.30 Uhr konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie ein dunkler Kleinwagen mit einer Reutlinger Zulassung die Burgstraße aus Richtung Albstraße kommend befuhr, berichtet die Polizei. Dort kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Golf, welcher durch den Aufprall zudem auf einen davor geparkten Renault Laguna geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 3.000 Euro.

Nach dem Unfall setzte der Verursacher mit seinem Pkw etwas zurück, bevor er sich anschließend in Richtung Donnstetten von der Örtlichkeit entfernte. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/9240 zu melden. (pol)