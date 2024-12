Auto kracht bei Gammertingen in Gegenverkehr: Fahrer berauscht und ohne Führerschein

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Vermutlich in berauschtem Zustand ist am Samstag kurz nach 18.15 Uhr ein 25-Jähriger auf der L 275 zwischen Kettenacker und Gammertingen mit seinem Lada in den Gegenverkehr geraten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann zunächst in Schlangenlinien in Richtung Gammertingen, dann geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Einsatzkräfte nahmen den aufgebrachten Unfallverursacher in Gewahrsam und ordneten bei ihm die Entnahme einer Blutprobe an.

Die 60-jährige VW-Fahrerin klagte nach dem Unfall über Kopf- und Nackenschmerzen. Beide Pkw waren erheblich beschädigt und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 9.000 Euro belaufen. Weitere Überprüfungen der Polizei ergaben, dass der 25-Jährige nicht nur vermutlich in berauschtem Zustand Auto fuhr, sondern auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Zeugen, die die Fahrt des Lada sowie den Unfall selbst beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 075711040 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden. (pol)