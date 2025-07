Auto kommt in Bad Urach von der Straße ab und überfährt Straßenlaterne

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Noch unklar ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, den eine 60-Jährige am Montagmittag auf der Burgstraße in Bad Urach verursacht hat. Das berichtet die Polizei. Die Frau war gegen 13.10 Uhr mit ihrem VW ID.5 auf der Burgstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache zunächst den rechten Bordstein touchierte. In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ohne bremsen oder sonst zu reagieren eine Straßenlaterne, bevor der Wagen an der Böschung zum Stehen kam.

Die Fahrerin blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt, wurde aber vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr VW, an dem ein geschätzter Sachschaden von etwa 46.000 Uhr entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an der Straßenlaterne dürfte nochmals mit rund 7.000 Euro zu Buche schlagen. (pol)