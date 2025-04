Auto kommt bei Kusterdingen von B28 ab und durchbricht Wildzaun

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Ein Verkehrsunfall auf der B28 zwischen Kusterdingen und Tübingen hat am frühen Sonntagmorgen einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Eine 45-Jährige fuhr am Sonntag gegen 1.50 Uhr mit einem Pkw Nissan auf der Bundesstraße 28 in Richtung Tübingen und kam infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Der Nissan durchbrach einen Wildzaun und kam nach etwa 50 Metern an der steil abschüssigen Böschung zum Stillstand.

Die Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen gestaltete sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten schwierig, weshalb die Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen zwischen 2.30 bis 4.30 Uhr voll gesperrt werden musste. Der entstandene Totalschaden am Fahrzeug wird auf circa 10.000 Euro geschätzt, der Schaden am Wildzaun liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei sowie mehrere Streifenwagen der Polizei. (pol)