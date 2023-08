Auto kommt bei Hundersingen von der Straße ab - Rettungsheli im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an.

REUTLINGEN. Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es ersten Erkenntnissen nach am Dienstagvormittag auf der K6769 zu einem Verkehrsunfall gekommen, berichtet die Polizei. Ein 56-Jähriger war kurz vor 11.30 Uhr mit einem Mazda auf der Kreisstraße von Hundersingen herkommend in Richtung Bichishausen unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsende kam der Fahrer mit seinem Wagen zunächst nach links von der Straße ab. Im Anschluss kreuzte das Fahrzeug nach etwa 50 Metern die K6769 und geriet auf einen angrenzenden Getreideacker. Dort kollidierte der Mazda nach zirka 150 Metern am Ufer der Große Lauter frontal mit einem Baum.

Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der 56-Jährige in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich an dem Pkw auf zirka 6.000 Euro sowie an dem Acker auf etwa 500 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren ein Rettungshubschrauber mit dem Notarzt sowie die Feuerwehr im Einsatz. (pol)