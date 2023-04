Auto kommt auf der B27 bei Derendingen von der Straße ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Unverletzt geblieben ist der Fahrer eines VW Fox bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B27, berichtet die Polizei. Der 30-Jährige befuhr die Bundesstraße gegen 16.15 Uhr von Hechingen herkommend in Fahrtrichtung Tübingen. Kurz vor der Auffahrt Derendingen geriet er mit seinem VW in den Grünstreifen und streifte die Leitplanke. Daraufhin verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte über die Fahrbahn, prallte gegen die Schutzplanke und kam am Ende der Auffahrtsspur schließlich zum Stehen. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Er wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (pol)