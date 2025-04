Auto in Honau gestohlen und zu Schrott gefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Bislang Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen einen Pkw in der Privatstraße in Honau gestohlen und bei der anschließenden Fahrt schwer beschädigt, teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten vermutlich zwei, bislang unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 4.45 und fünf Uhr in den am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen Opel Astra Sports Tourer mit dem amtlichen Kennzeichen RT-VE 3004 und entwendeten diesen. Im Zug der Fahndungsmaßnahmen konnte der Wagen durch Beamte des Polizeireviers Pfullingen verlassen in einem Waldstück zwischen Engstingen und Meidelstetten aufgefunden werden.

Mutmaßlich infolge eines heftigen Unfallgeschehens dürfte an dem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen zu verdächtigen Wahrnehmungen in der Privatstraße, zur Benutzung des Pkws oder in diesem Zusammenhang zu einem Unfallgeschehen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0712199180 entgegengenommen. (pol)