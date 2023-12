Auto gerät bei Lichtenstein in Gegenverkehr - Zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L230 verletzt worden, berichtet die Polizei. Eine 73-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit ihrem Opel auf der Landesstraße vom Kreisverkehr B312/B313 herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor der Einmündung mit der L387 geriet sie mit ihrem Wagen in Richtung Fahrbahnmitte. Dabei streifte der Opel an dem entgegenkommenden Mercedes eines 22-Jährigen, der mit seinem Pkw nach ersten Erkenntnissen ebenfalls nahe der Fahrbahnmitte fuhr. Sowohl die 73-Jährige als auch der 22-Jährige wurden dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Beide Fahrzeugen, an denen die Airbags ausgelöst hatten, mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Streckenabschnitt bis circa 17.30 Uhr gesperrt werden. (pol)