Auto geht zwischen Böhringen und Zainingen in Flammen auf

RÖMERSTEIN. Zu einem Feldweg neben der B28 zwischen Böhringen und Zainingen sind die Einsatzkräfte am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Zuvor war ein dort brennendes Fahrzeug gemeldet worden. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen an dem Peugeot rasch gelöscht werden. Dennoch dürfte an dem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. (pol)