REUTLINGEN. Zu einem brennenden Fahrzeug sind Feuerwehr und Polizei am späten Montagabend in die Föhrstraße ausgerückt. Dort war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gegen 23.30 Uhr den ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines technischen Defektes ein VW in Brand geraten. Passanten begannen mit einem Feuerlöscher, das Fahrzeug zu löschen, bevor es durch die angerückte Feuerwehr vollends abgelöscht wurde. Verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. (pol)