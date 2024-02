Auto fährt in Tübingen Radfahrerin an und verletzt sie

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Samstagnachmittag ist es in Tübingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin gekommen, teilte die Polizei mit. Gegen 17 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem VW-Passat die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Lustnau. Auf Höhe der Hausnummer 92 wollte er auf den Kundenparkplatz der dortigen Bäckerei einbiegen. Hierbei übersah er eine auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrende 26-jährige Radfahrerin und es kam zur Kollision. In der Folge kam die Radfahrerin zu Fall und verletze sich hierbei leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. (pol)