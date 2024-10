Auto fährt in Reutlingen auf Verkehrsinsel auf und prallt gegen Schild

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 16.200 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Einmündung Silberburgstraße/B28 in Reutlingen entstanden. Das berichtet die Polizei. Ein 77-Jähriger wollte um kurz vor elf Uhr mit einer Mercedes C-Klasse von der B28 aus Richtung Stuttgart kommend auf die Silberburgstraße einfahren. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen. Durch den Aufprall wurden Teile des Verkehrszeichens gegen einen, in Gegenrichtung stehenden, Smart einer 30-Jährigen geschleudert. Verletzte wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (pol)