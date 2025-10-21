Auto erfasst Motorrad von gestürzter Bikerin bei Metzingen: hoher Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Sachschaden von circa 24.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend im Bereich der Einmündung der B28 auf die B312 bei Metzingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Eine 18-Jährige war gegen 18.20 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad Yamaha von der B28 kommend auf dem Zubringer zur B312 in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie am Ende des Kurvenbereichs auf der nassen Fahrbahn stürzte. Während die Fahrerin unverletzt aufstehen konnte, rutschte ihre Yamaha über die Sperrfläche und beide Richtungsfahrbahnen und wurde dort von einem heranfahrenden VW Golf eines 19-Jährigen erfasst. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (pol)