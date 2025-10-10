Auto erfasst Fußgänger in Bad Urach - Auf Motorhaube geknallt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Fußgänger am Donnerstagmorgen in Bad Urach zugezogen. Der Mann überquerte gegen 7.30 Uhr die Immanuel-Kant-Straße ohne auf den Fahrverkehr zu achten und wurde hierbei vom Pkw einer 45-Jährigen erfasst. Bei der Kollision schlug der Fußgänger auf die Motorhaube auf und wurde nachfolgend auf die Straße abgewiesen. Vom Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. (pol)