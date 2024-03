Auto eines 88-Jährigen prallt in Metzingen gegen Mauer - Beifahrerin schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person ist es am Samstagvormittag in der Metzinger Eisenbahnstraße gekommen. Das berichtet die Polizei. Der 88-jährige Fahrer eines Opel verwechselte gegen 10.15 Uhr beim Einparken das Brems- und das Gaspedal seines Fahrzeugs. Hierdurch befuhr er auf einer etwa 20 Meter langen Strecke zunächst einen Gehweg und eine Grünfläche, bevor er schließlich mit seinem Pkw gegen eine Mauer und ein Metallgeländer prallte.

Durch den Aufprall erlitt die 82-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen und musste durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Der 88-Jährige erlitt selbst leichte Verletzungen. Am Fahrzeug des Unfallverursachers, welches abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Der Schaden an der Mauer und dem Metallgeländer beträgt circa 10.000 Euro. (pol)