Auto überschlägt sich bei Kirchentellinsfurt - Fahrer verletzt

KIRCHENTELLINSFURT. Leicht verletzt wurde ein 59-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Bebenhäuser Allee bei Kirchentellinsfurt ereignet hat, berichtet die Polizei. Der Mann befuhr kurz nach sieben Uhr mit seinem VW Golf die Bebenhäuser Allee von der Straße nach Einsiedel kommend in Richtung Kirchentellinsfurt. In der dortigen Rechtskurve kam er auf der eisglatten Fahrbahn ins Rutschen und von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich sein Wagen und kam in der angrenzenden Grünfläche zum Liegen.

Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Fahrer vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sein Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 7.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen.