Auto überschlägt sich bei Mehrstetten: Fahrer verletzt, hoher Schaden

MEHRSTETTEN. Auf winterglatter Fahrbahn ist ein 26-Jähriger am Mittwochmittag auf der B464 von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann war gegen 13.15 Uhr mit seinem Jaguar F-Pace auf der Bundesstraße von Ehingen kommend in Richtung Münsingen unterwegs. In der Linkskurve vor dem Bahnübergang bei Mehrstetten verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, der in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und rund 25 Meter hinter den Leitplanken auf dem Dach zum Liegen kam.

Der Fahrer konnte selbstständig aussteigen und wurde derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Jaguar, an dem Totalschaden entstanden sein dürfte, musst von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und den Leitplanken wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.