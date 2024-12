Glatteisunfall bei Mehrstetten: 30.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

MEHRSTETTEN. Glätte dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagvormittag auf der B 465 ereignet hat. Der 36-jährige Lenker eines Jeeps befuhr gegen 9.20 Uhr die B 465 von Bremelau in Richtung Mehrstetten. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeuglenker nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Leitplanke und kam abseits der B 465 zum Stillstand. Der PKW war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. (pol)