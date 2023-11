Auto überschlägt sich auf der B312 bei Metzingen: Fahrer bleibt unverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Pkw-Lenker ist in der Nacht von Freitag auf Samstag von der Bundesstraße 28 verunfallt, teilte die Polizei mit. Der 20-Jährige war gegen 23.25 Uhr auf der B28 aus Richtung Bad Urach kommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Kurz nach der Abfahrt auf die B312 kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb anschließend auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Opel Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Er musste mit zwei Abschleppfahrzeugen geborgen werden. Die Straße wurde für die Bergungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt. (pol)