Ausgerissenes Pferd stirbt bei Tübingen nach Crash mit Auto

TÜBINGEN. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pferd und einem Pkw ist es am Samstagmorgen gegen 07.15 Uhr in der Bahnhofstraße zwischen den Tübinger Teilorten Kilchberg und Bühl gekommen. Das berichtet die Polizei. Das Pferd war zuvor von einer Koppel abgehauen und lief über die Bahnhofstraße, wo es zum Zusammenstoß mit dem 67-jährigen Fahrer eines Smart kam. Durch den Unfall wurde das Pferd so schwer verletzt, dass es noch vor Ort durch eine Tierärztin von seinem Leiden erlöst werden musste.

Der Fahrer des Smart wurde nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro, der Smart musste durch einen Abschleppdienst versorgt werden. (pol)