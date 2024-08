Ausgebüxt: Dreijähriges Mädchen in Reutlingen allein auf Tour

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein dreijähriges Mädchen ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Reutlinger Innenstadt kurzzeitig vermisst worden. Das berichtet die Polizei. Nachdem die Ausreißerin ihren Eltern entwischt war, spazierte sie alleine im Bereich des Bürgerparks umher. Dort fiel sie einige Zeit später einer aufmerksamen Passantin auf, die sich mit der kleinen Dame im Schlepptau auf die Suche nach ihren Eltern machte. Weil diese nicht aufzufinden waren, verständigte die Helferin die Polizei, die sich nun ebenfalls an der Suche beteiligte. Nachdem die Eltern ihre Tochter zwischenzeitlich vermisst gemeldet hatten, konnte die kleine Ausflüglerin durch die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen ihren erleichterten Eltern übergeben werden. (pol)