Auf Frau in Tübingen eingestochen - Täter in Haft

TÜBINGEN. Am Freitagvormittag konnte die Polizei einen vierzigjährigen Mann festnehmen, der in einer Buchhandlung in der Langen Gasse in der Tübinger Innenstadt eine 56 Jahre alte Frau angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll.

Gegen 11.50 Uhr alarmierten Mitarbeiter der Buchhandlung die Polizei, nachdem dort eine Kundin von einem Mann mit einem Messer verletzt worden war. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den Tatverdächtigen, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Die Frau, die durch den Messerstich lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der aus dem Raum Weilheim-Schongau in Bayern stammende deutsche Staatsangehörige die Buchhandlung betreten und dort offenbar wahllos der zufällig anwesenden Kundin mit einem Messer einen Stich in den Oberkörper versetzt.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen und zum genauen Tathergang dauern an. Der Tatverdächtige wird im Laufe des morgigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen sagte dem GEA, es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

Der 40 -jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Samstagvormittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Rottenburg zur Haftprüfung vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert. (pol)