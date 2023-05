Auffahrunfall mit Verletztem in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag in Mössingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 37-Jähriger war gegen 12.45 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Ofterdinger Straße stadtauswärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 39-Jähriger aufgrund eines Abbiegevorgangs abbremsen musste und krachte in das Heck seines Audi A4. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der augenscheinlich leicht verletzte 39-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 5.000 Euro geschätzt. (pol)