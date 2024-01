Auffahrunfall auf B27 bei Ofterdingen mit drei Verletzen und hohem Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten ist es am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der B27 gekommen. Das berichtet die Polizei. Eine 64-jährige Seat-Fahrerin fuhr von Tübingen kommend in Richtung Ofterdingen. Sie übersah den stockenden Verkehr vor ihr und fuhr auf einen Smart auf, der von einem 58-Jährigen gelenkt wurde. Der Smart wurde wiederum auf einen davor bereits stehenden VW Golf eines 36-Jährigen geschoben. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie durch entsprechende Abschleppdienste versorgt werden mussten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 48.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bildete sich teilweise ein erheblicher Rückstau in beide Fahrtrichtungen. (pol)