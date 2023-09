Auf Leitplanke gefahren: Auto droht auf Gönninger Steige abzustürzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Gönninger Steige ereignet hat. Ein 41-Jähriger war kurz nach 15 Uhr mit seinem Opel Crossland auf der L 230 die Steige aufwärts in Richtung Genkingen unterwegs. In der letzten scharfen Rechtskurve vor Genkingen unterschätzte er den Winkel der Kurve. Aufgrund seiner nicht angepassten und zu hohen Geschwindigkeit, kam er zu weit nach links. Beim Gegenlenken übersteuerte er seinen Opel, verlor die Kontrolle über den Wagen und fuhr über den rechten Bordstein auf die Leitplanken auf, wo sein Auto zum Stehen kam.

Allerdings drohte der Opel über die Leitplanken hinweg den Hang hinab zu rutschen, weshalb die insgesamt vier Insassen sitzen bleiben mussten, bis die alarmierte Feuerwehr das Auto soweit abgesichert hatte, dass alle gefahrlos aussteigen konnten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Opel wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (pol)