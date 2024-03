Auf Detektiv eingeprügelt und Zeugen mit Messer bedroht: Dieb flieht in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nach einem aggressiven Ladendieb fahndet derzeit das Polizeirevier Metzingen. Den aktuellen Ermittlungen zufolge entwendete der Unbekannte gegen 15.50 Uhr in einem Outlet-Store in der Straße Enzianhöfe Parfum-Flakons im Wert von mehreren hundert Euro, berichtet die Polizei. Als er vom Ladendetektiv angesprochen wurde, schlug der Täter auf diesen ein und versuchte, seinen ihm zuvor abgenommenen Rucksack mit dem Diebesgut wieder an sich zu nehmen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Friedhof, wobei er von einem noch unbekannten Zeugen verfolgt, eingeholt und festgehalten werden konnte.

Als der Ladendieb ein Messer zog, ließ der Zeuge von ihm ab. Der Gesuchte ist 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und schlank. Er trug zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart, hat dunkle, kurze Haare und war mit einem beigen Oberteil, einer Jeanshose sowie einer weißen Basecap bekleidet. Zeugenhinweise zur Tat oder zum Täter werden unter der Telefonnummer 071239240 entgegengenommen. Insbesondere der noch unbekannte Zeuge, der den Täter verfolgt hatte, wird gebeten, sich zu melden. (pol)