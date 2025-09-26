Arbeitsunfall in Münsingen: Stromkabel angebohrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zu einem Arbeitsunfall ist es am Donnerstagmittag in der Lagerhalle eines Unternehmens in der Straße Bei der Rayse gekommen. Dort wollte ein 45-jähriger Mitarbeiter gegen 13.45 Uhr einen Stahlträger durchbohren und traf dabei ein am Träger verlaufendes Starkstromkabel.

Aufgrund der durch den Lichtbogen erlittenen Verletzungen musste der Mann nach einer medizinischen Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Da beim Arbeitsunfall auch die Brandmeldeanlage des Gebäudes ausgelöst hatte, war auch die Feuerwehr zu der Lagerhalle ausgerückt. Ein offenes Feuer war jedoch nicht entstanden. (pol)