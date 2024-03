Arbeiter stürzt in Tübingen ab und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Schwer verletzt wurde ein 43 Jahre alter Arbeiter am Montagmittag auf einer Baustelle in der Waldhäuser Straße. Der Mann war laut Polizei dort gegen 14 Uhr mit einem Kollegen dabei, ein Lüftungsschachtelement ins zweite Obergeschoss zu tragen, als er beim Abstellen das Gleichgewicht verlor und mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Ein Rettungswagen brachte den Mann nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (pol)