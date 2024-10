Arbeiter auf Reutlinger Baustelle schwer verletzt: Feuerwehr rettet ihn mit Drehleiter

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 33-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Montagvormittag auf einer Baustelle in der Burkhardt+Weber-Straße erlitten. Der Mann war gegen 10.40 Uhr mit Arbeiten in einer der obersten Etagen beschäftigt, als er durch eine Decke mehrere Meter tief auf einen darunterliegenden Betonboden stürzte.

Der 33-Jährige wurde von der Feuerwehr mit einer Drehleiter zu Boden transportiert und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (pol)