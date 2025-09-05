Arbeiter auf Baustelle in Bad Urach von Leiter gestürzt: Verletzt in Klinik gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Nach einem Sturz auf einer Baustelle in der Bäderstraße in Bad Urach musste ein 24 Jahre alter Arbeiter am Donnerstagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das berichtet die Polizei. Der Mann wollte gegen 12.45 Uhr ein in einer Baugrube befindliches Gerüst hinabsteigen, wobei sich offenbar eine Leiter löste und der 24-Jährige diese hinunterstürzte. Dabei zog sich der Arbeiter eine Beinverletzung zu. Er musste von der Feuerwehr aus der Baugrube transportiert werden und wurde in der Folge vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (pol)