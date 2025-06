Angeblicher Spendensammler bestiehlt Seniorin in Lichtenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Von einem dreisten Trickdieb ist eine über 70 Jahre alte Frau am Donnerstagvormittag am Rathausplatz in Unterhausen bestohlen worden. Gegen 11.30 Uhr war die Seniorin vor dem Eingang einer Bankfiliale von einem etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann angesprochen worden, der angeblich Spenden für wohltätige Zwecke sammelte und ihr ein Klemmbrett vors Gesicht hielt, worauf sich eine Liste mit angeblichen Spenden befand.

Als die Frau sich in die Liste eintrug und in ihrer Börse nach einem Geldschein suchte, gelang es dem Kriminellen mehrere hundert Euro aus dem Geldbeutel zu ziehen. Anschließend entfernte er sich. Erst später bemerkte die Frau, dass sie bestohlen worden war. Der Trickdieb wird als etwa 180 Zentimeter groß, von dunklerem Teint und mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Es soll mit einem starken Akzent gesprochen haben. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise. (pol)