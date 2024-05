Am Reutlinger Bahnhof: 58-Jähriger widersetzt sich der Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für mehrere Straftaten und Ordnungsstörungen muss sich ein 58 -Jähriger verantworten, nachdem er am Samstagabend im Bereich des Reutlinger Bahnhofs in Gewahrsam genommen werden musste. Der erheblich alkoholisierte Mann sollte gegen 21.15 Uhr am Bahnhof durch Beamte des Polizeireviers Reutlingen einer Personenkontrolle unterzogen und nach Ausweispapieren durchsucht werden, woraufhin er aggressiv reagierte.

Aufgrund seines Verhaltens musste er vorübergehend zu Boden gebracht und mittels Handschließe geschlossen werden. Hiergegen wehrte sich der 58-Jährige und beleidigte einen Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Nachdem sich der Mann einige Zeit später wieder beruhigt hatte und seine Identität festgestellt worden war, durfte der 58 -Jährige seinen Nachhauseweg antreten.

Um weitere zu erwartende Störungen zu verhindern, wurde ihm ein entsprechender Platzverweis für den Bahnhofsbereich erteilt. Nach wenigen Minuten kehrte er jedoch wieder zum Bahnhof zurück, woraufhin er durch mehrere Polizeibeamte fußläufig zum Listplatz verbracht werden musste.

Für den Fall einer erneuten Rückkehr zum Bahnhof wurde ihm daraufhin die Gewahrsamnahme angedroht. Dies hielt den Störer jedoch nicht davon ab, wenige Minuten später direkt wieder zum Bahnhof zurückzukehren, woraufhin er wie angedroht in Gewahrsam genommen wurde. Die restliche Nacht verbrachte der 58 -Jährige daraufhin in einer Arrestzelle des Polizeireviers Reutlingen. (pol)