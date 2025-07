Am Rande des Uracher Schäferlauf-Festes: Betrunkene Randalierer sprühen Reizgas

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Im Verlauf des Festes zum diesjährigen Schäferlaufes in Bad Urach ist es am frühen Samstagmorgen in der Bad Uracher Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 02.45 Uhr fielen zunächst zwei alkoholisierte junge Männer auf, welche an einem geparkten Streifenwagen hantierten. Durch die in unmittelbarer Nähe befindlichen Polizeikräfte konnten die 18 und 24 Jahre alten Männer erkannt und einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen vor Ort abgeschlossen waren, versprühte der 18-Jährige nur wenige Minuten später in der Pfählerstraße vor einer Gaststätte Reizgas in Richtung einer Personengruppe.

Zwölf Personen erlitten hierdurch leichte Atemwegsreizungen, eine medizinische Versorgung der Verletzten war jedoch nicht erforderlich. Der Tatverdächtige konnte vor Ort angetroffen werden, sein Begleiter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Nach Abschluss der erforderlichen Feststellungen wurde dem Störer ein Platzverweis für den Innenstadtbereich erteilt. Da die beiden Personen gegen

03.45 Uhr abermals in der Bad Uracher Innenstadt durch Polizeikräfte angetroffen werden konnten und weiterhin aggressiv auftraten, wurde diese in Gewahrsam genommen. (pol)