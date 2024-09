Am Baggersee in Hirschau masturbiert? Strafanzeige gegen 48-Jährigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN-HIRSCHAU. Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist das Polizeirevier Tübingen am Donnerstagnachmittag habhaft geworden. Kurz nach 17 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie am Baggersee in Hirschau im Gebüsch einen am Unterkörper unbekleideten Mann beobachtet hatte, der sich dort selbst befriedigte.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte ein 48-jähriger Tatverdächtiger, der zwischenzeitlich mit einem Pkw davongefahren war, von den Einsatzkräften angehalten werden. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)