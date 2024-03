Altpapiercontainer in Reutlingen durch Feuer zerstört - Verdacht auf Brandstiftung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum Brand eines Altpapiercontainers sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmittag in die Bodelschwinghstraße in Reutlingen ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Kunststoffcontainer bereits in Vollbrand und war trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr nicht mehr zur retten. Ein weiterer, danebenstehender Papiercontainer wurde durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (pol)