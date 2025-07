Alkoholisierter Rennradfahrer prallt in Bad Urach gegen Baum -Rettungsheli im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Samstagabend ist es in Bad Urach zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Radfahrers gekommen. Ein 70-jähriger Rennradfahrer befuhr gegen 19.15 Uhr die Stuttgarter Straße vom Marktplatz kommend. Aus Unachtsamkeit streifte er die dortige Bordsteinkante, wurde ausgehebelt und prallte infolgedessen mit dem Kopf gegen einen Baum.

Der 70-Jährige trug, obwohl er einen entsprechenden Helm getragen hatte, bei dem Aufprall schwere Kopfverletzungen davon und musste vor Ort zunächst durch einen Notarzt behandelt werden. Schlussendlich musste der Schwerverletzte zur Weiterbehandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 70-Jährigen, weshalb bei ihm noch im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Am Rennrad des 70-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Das Rad wurde an Angehörige übergeben. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (pol)