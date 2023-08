Alkoholisierter gewaltbereiter Mann wird in Tübingen in Gewahrsam genommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein erheblich alkoholisierter 28-Jähriger musste laut Polizei am Sonntagmorgen in der Karlstraße in Gewahrsam genommen werden. Der Mann hatte sich gegen sieben Uhr unberechtigt in einem Café aufgehalten und sich trotz Aufforderung des Personals geweigert, dieses zu verlassen, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Weil der schlafende Mann zunächst nicht wach zu bekommen war, wurde vorsorglich auch der Rettungsdienst hinzugezogen. Nachdem der 28-Jährige aufgewacht war, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er allerdings nicht nachkam. Vor dem Café leistete er gegen seine Ingewahrsamnahme erheblichen Widerstand. Unter anderem trat und schlug er nach den Beamten, die ihn aber überwältigen konnten und unverletzt blieben. Der 28-Jährige sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. (pol)