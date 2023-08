Alkoholisierter 28-Jähriger wird nach Randale in Mössingen in Gewahrsam genommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein alkoholisierter 28-Jähriger musste am Donnerstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Richard-Burkhardt-Straße in Gewahrsam genommen werden. Gegen 22.10 Uhr soll der Mann die Zimmertür eines 19 Jahre alten Mitbewohners eingetreten und dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Zu einer Bedrohung oder einem Angriff kam es nicht. Anschließend beschädigte der 28-Jährige offenbar eine Fensterscheibe und verletzte sich dabei leicht. Als die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten auf den aggressiven Mann trafen, hielt dieser eine Stange in der Hand. Nachdem er diese auf Anweisung abgelegt hatte, sich jedoch nicht beruhigen ließ, musste er zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Der 28-Jährige musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. (pol)