Aggressiver Dieb in Reutlinger Geschäft: Schuhtausch endet im Gefängnis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Freitag gegen 13.30 Uhr ist ein 37-jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Reutlinger Metzgerstraße einem Ladendetektiv aufgefallen, weil er sich zunächst bereits im Bereich der zum Verkauf stehenden Jacken auffällig verhalten hat. Das berichtet die Polizei. Im Anschluss begab er sich in die Schuhabteilung, entnahm ein Paar neue Schuhe aus einem Karton, zog diese an und legte seine alten Schuhe in den Karton zurück. Hiernach wollte er das Geschäft über den Haupteingang verlassen, wo er vom Ladendetektiv angesprochen wurde.

Der Dieb reagierte zunächst sofort verbal aggressiv und schlug anschließend dem Detektiv unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Obwohl er dann zu flüchten versuchte, konnte er von weiteren Angestellten des Bekleidungsgeschäftes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Auch die Polizeibeamten beleidigte und bedrohte er fortlaufend. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsabklärung wurde festgestellt, dass gegen den wohnsitzlosen Mann bereits zwei vollstreckbare Haftbefehle wegen einschlägigen Delikten vorlagen, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. (pol)