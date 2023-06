Achtjähriges Kind leicht verletzt nach Unfall in Mössingen

In Essen wurde ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle angefahren. Er schwebt in akuter Lebensgefahr.

MÖSSINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Talheim erlitten. Der acht Jahre alte Junge war um 15.30 Uhr mit seinem Kinderfahrrad auf dem Gehweg in der Beethovenstraße unterwegs. Zeitgleich parkte eine 57-Jährige mit ihrem Nissan vor einem Schulgebäude rückwärts aus. Ersten polizeilichen Ermittlungen nach sah die Frau das herannahende Kind und hielt zum Teil auf dem Gehweg an. Der Junge bemerkte aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit das stehende Auto zu spät und konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall und den Sturz auf den Gehweg zog er sich mehrere Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Im Anschluss wurde das Kind in die Obhut seiner Eltern übergeben. An den Fahrzeugen war geringer Sachschaden entstanden. (pol)