Abluftanlage einer Maschine gerät in Tübingen in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Mittwochmittag, kurz vor 13 Uhr, zu einer Firma in die Alte Landstraße nach Weilheim ausgerückt. Dort war laut Polizei in der Abluftanlage einer Maschine aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Ein Mitarbeiter wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Durch den Brand, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte, entstand an der Abluftanlage ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro. (pol)