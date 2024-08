88-Jährige in Reutlingen von Auto angefahren und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Reutlingen erlitten. Ein 31-Jähriger wollte kurz nach 18.30 Uhr mit einem Nissan von einer Grundstücksausfahrt herkommend auf die Lederstraße einfahren. Ersten Ermittlungen nach musste er hierzu zunächst verkehrsbedingt anhalten. Beim Losfahren touchierte er mit seinem Wagen eine 88 Jahre alte Fußgängerin, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg vor den Nissan gelaufen war. Anschließend stürzte die Seniorin zu Boden und verletzte sich hierbei. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (pol)